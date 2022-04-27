اللواء المسماري: القوات المسلحة تمكنت من ملاحقة عناصر داعش بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بتواجدهم في منطقة غدوة

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري أن القوات المسلحة تمكنت من ملاحقة عناصر داعش بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بتواجدهم في منطقة غدوة مشيراً إلى لجوء عدد من العناصر الإرهابية للاختباء في مناطق زراعية بمناطق حدودية أقصى الجنوب الليبي.

وأكد المسماري في تصريحات خاصة لصحيفة الإتحاد الإماراتية، أن الصراع السياسي في ليبيا له تأثير سلبي كبير جداً على مجهودات القوات المسلحة في الجنوب الغربي، مشيراً إلى أن عملية تعقب الإرهابيين في منطقة الجنوب الغربي مستمرة منذ سنوات، حيث تمكنت القوات المسلحة في يناير 2019 من القضاء على أخطر الإرهابيين وهو عبد المنعم الحسناوي المكنى بـ”أبي طلحة”.

ولفت اللواء المسماري إلى وجود عدة تنظيمات إرهابية، ولعل أهمها تنظيمي القاعدة وداعش حيث يحاولان السيطرة على المنطقة الجنوبية الغربية باعتبارها حلقة وصل بينهما وبين الجماعات المتطرفة في دول الساحل، خاصة مالي والنيجر وتشاد ووسط أفريقيا، مشيراً إلى وجود جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تنشط في مجالات تهريب المخدرات أو الأسلحة.

وأوضح اللواء المسماري أن منطقة الجنوب الغربي باتت ملاذاً آمنا للجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية العابرة للحدود، وذلك نتيجة تعطل عدد من المشروعات الزراعية في المناطق الواقعة من سبها مرورا بمدينة أوباري وحتى القطرون، مؤكدا أن توقف هذه المشروعات وفر البيئة الآمنة للجماعات الإرهابية للاختباء في المناطق التي تحوي مشروعات زراعية.

وأكد اللواء المسماري أن القيادة العامة كلفت وحدات استخباراتية ووحدات من الأمن الداخلي ووحدات قتالية ومفارز استطلاع، بملاحقة الجماعات الإرهابية.