البكوش: حكومة الدبيبة لن تجد مفرًا من التعامل بكل حزم مع الذين يقفلون النفط

ليبيا – اعتبر المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أن الحكومة ليست لديها أدوات للتحكم في النفط على الأقل في المنطقة الشرقية التي تقع تحت سيطرة القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر.

البكوش أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه في أوباري ربما هناك فرصة للتفاوض مع القادة المحلين وفي المنطقة الغربية سيستمر الإنتاج في حوض غدامس والبحر، غير ذلك لا يوجد أدوات ولن تجد الحكومة مفرًا من التعامل بكل حزم مع الذين يقفلون النفط ورفض مبدأ مقايضة النفط بمناصب سياسية أو أموال وما إلى ذلك.

وأكد على أن المواقف الدولية ليست من مصلحتها قفل النفط، مستبعدًا أنها تريد إغلاقها، لكن المؤسسة الوطنية للنفط دخلت الحلبة السياسية بقوة، وتحرك كامل لتسيس الموانئ النفطية عن طريق وقف التدخل في العملية المالية وأصبحت مؤسسة النفط حكومة موازية والقوانين واضحة.

وتابع قائلًا: “المؤسسة تقوم بالاستكشاف والتنقيب والتسويق، والفلوس من الزبائن لمصرف ليبيا الخارجي، وبعدها للمصرف المركزي، الآن المؤسسة بدأت تتحدث عن أنها ستحجز الأموال وتصرف للمركزي كذا وكذا، تحول القطاع النفطي لمؤسسة مسيسة من أيدٍ داخلها تريد أن تلعب دور حكومة موازية. أعتقد يجب إيقاف هذا بأسرع وقت. هناك مواقف متباينة كالفرنسي والمصري تختلف عن الأخرى”.

كما استطرد حديثه قائلًا: “يبيعون النفط من المخزون الذي في الخزانات، وشركة الخليج المسؤولة عن الحقول والتي تمد مرسى الحريقة شرق ليبيا بالنفط شركة غير مسؤولة أمام الشركة الوطنية للنفط، ما يحكمها حفتر، إقحام النفط في المشاكل لأنه عصب الحياة وأوكسجين الدولة الليبية، على مدة العشر سنوات الماضية ليس هناك دور لصوت العقل في المناطق النفطية، المنشآت أغفلت لـ 3 سنوات من قبل الجضران الذي كان متحالفًا مع حفتر ذاك الوقت”.

وأضاف: “2020 أقفل حفتر النفط وخسرنا 10 مليار في 8 شهور والآن يقفله من جديد، الأعيان ليس لهم دخل بالموضوع، المجتمع الدولي غير مستعد أن يوقع أي عقوبات على حفتر، القبائل اتركهم على جنب ليس حفتر فقط يقفل بل حرس المنشآت النفطية ونقابة العمال في النفط، باشاآغا ليس هو من يصدر القرارات ويفتح ويقفل النفط، أعتقد هذا بديهي”.

واختتم حديثه بالقول: “النائب العام الصديق الصور أين هو؟ الدبيبة خاطب النائب العام، ومن الممكن لأن الجرائم هذه حدثت في المنطقة الشرقية، وهذه الجرائم حصلت في المنطقة الغربية، أو على الأقل هكذا ما نراه”.

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