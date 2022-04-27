داخلية الدبيبة: ضبط أحد أكبر مصانع الخمور بمزرعة في تاجوراء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مساء الثلاثاء، عن ضبط أحد أكبر مصانع الخمور داخل مزرعة في منطقة تاجوراء، في حملة أمنية واسعة.

وقد أفاد بيان نشرته صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك بمداهمة وكر لتصنيع الخمور داخل مزرعة بمنطقة تاجوراء، من خلال أعضاء مكتب تحريات تاجوراء ومكتب الدوريات التابعين لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

كما أضاف منشور الوزارة أن القوة الأمنية ضبطت 55 ألف لتر من الخمور محلية الصنع، وهو «ما يعتبر من أكبر المصانع التي جرى ضبطها بالمنطقة وبمدينة طرابلس»، حيث اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.