القوات المسلحة ترصد مسؤول التفخيخ بتنظيم داعش التونسي هشام بن هاشمي بمنطقة غدوة

ليبيا – أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش في بيان لها الإثنين رصد مسؤول التفخيخ والقيادي بتنظيم داعش التونسي هشام بن هاشمي ضمن المجموعة التي حاولت التسلل لبلدية غدوة لشن هجوم إرهابي على المدنيين.

الشعبة وفي إيجاز للعمليات العسكرية بمنطقة غدوة جنوب البلاد وتلقت المرصد أفادت أن الوحدات العسكرية باللواء طارق بن زياد المعزز اشتبكت لمدة ساعة مساء أمس الإثنين مع مجموعة تتبع تنظيم الدولة “داعش” بمنطقة غدوة، وذلك بعد أن قامت وحدات الاستطلاع باللواء برصد تحركات لهذه المجموعة الإرهابية.

وأضافت الشعبة أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة شخصين ينتميان للتنظيم، مشيرةً إلى قيام الوحدات العسكرية بتطويق المنطقة بالكامل وتمشطيها للقبض على ماتبقى من هذه المجموعة الإرهابية.

الشعبة أوضحت أن الوحدات صادرت عددًا من الهواتف المحمولة التي كانت بحوزتة المجموعة الإرهابية، بالإضافة إلى وجود الكثير من المتفجرات داخل إحدى العربات التي كانت تقل المجموعات والتي تمت مصادرتها أيضًا.

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