بن صالح: أقولها للمرة الألف لن تقوم دولة حقيقية في وجود حفتر

زعم سليمان بن صالح، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، أنه لن تقوم دولة حقيقة في ليبيا في ظل وجود المشير خليفة حفتر.

وقال “بن صالح” في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “تذكير للإخوة الداعمين للحكومة الجديدة، أنظروا للورق الرسمي للرسائل الذي يعتمده حفتر في مراسلاته، لا وجود لأي مسمّى لسلطات الدولة التي يفترض أن تعلو على سلطته “كقائد عام”. على حد قوله.

وتابع؛ “فهو لا يعترف بسلطة أحد فوق سلطته، لا بحكومة ولا برئاسة دولة ولا برئاسة برلمان، هو ينظر إليهم كموظفين مهمتهم الأساسية تنفيذ طلباته والتصرف بعد مشورته”. بحسب كلامه.

وختم مواصلا مزاعمه؛ “أقولها ربما للمرة الألف.. لا قيام لدولة حقيقية في وجود هذا الشخص، مهما أبديتم من حسن نية تجاهه فلن يقبل بكم إلا كموظفين أو كعسكريين تأتمرون بأمره وتنفذون رغباته”. وفق قوله.