بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 27 ابريل 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 27 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء رياح نشطة السرعة على اغلب مناطق ليبيا مثيرة للأتربة خاصة على مناطق شرق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة تصل أحيانا إلى (55)كم/س تسبب في إثارة الأتربة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23-27)مْ على اغلب المناطق الساحلية وما بين (29-34)مْ على مناطق الدواخل وتسجل انخفاض يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور شبورة مائية أخر الليل وفي الصباح الباكر علي طبرق.

الرياح: شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تؤدي إلي إثارة الأتربة والغبار، ومن المتوقع ان تكون قوية احيانا يوم الغد حيث تصل إلى (60)كم/س مما تسبب هبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 39)مْ، و لا تتجاوز (30)مْ على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36-40)مْ وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية خاصة يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 40)مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:45)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:22).