الحويج يوجّه بإنشاء أسواق تجارية في أبو سليم وتاجوراء لتوزيع السلع

وجّه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة، محمد الحويج، بإنشاء أسواق تجارية في أبو سليم وتاجوراء لتوزيع السلع.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “بحث الحويج خلال اجتماع ضمّ رئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس آلية إنشاء أسواق تجارية لتوزيع السلع الغذائية والخدمات وحصر ورقمنه الأنشطة التجارية بطرابلس الكبرى بحضور مستشار الوزير ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة”.

وأضاف البيان “وجّه الوزير بالبدء في إنشاء أسواق تجارية بمناطق ابوسليم وتاجوراء تحت إشراف وتنظيم جهات الاختصاص بمشاركة القطاع الخاص، مؤكداً ضرورة التنسيق بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ومراقبات الاقتصاد والتجارة ببلديات طرابلس الكبرى لحصر ورقمنه الأنشطة الاقتصادية والتجارية بطرابلس الكبرى في مرحلة الأولى، والعمل على تنظيم المشروعات متناهية الصغر وأنشطة الأسر المنتجة والباعة المتجولون وإصدار تراخيص خاصة بها”.

وتابع “شدد على متابعة الشركات والمصانع المحلية وسير العمليات الإنتاجية وتصنيفها وفق التزامها بتوجيهات الوزارة وكافة جهات ذات الاختصاص حول الطاقة الإنتاجية وتوفر منتجاتها بالسوق المحلي وحرصها على استقرار الأسعار والتزمها بالمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة والاشتراطات الصحية المعمول بها لتحقيق حماية المستهلك”.