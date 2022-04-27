الارصاد: منخفض صحراوي ورياح نشطة مثيرة للاتربة غداً.. وهذه توقعات طقس أيام العيد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 27/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد رياح نشطة السرعة على اغلب مناطق ليبيا مثيرة للأتربة خاصة على المناطق الشرقية (الشمال الشرقي والجنوب الشرقي)، قد تصل سرعتها احيانا إلى (60)كم/س على اغلب المناطق الشرقية يوم الغد نتيجة منخفض صحراوي مما تسبب في هبوط الرؤية الأفقية، عليه يرجى اخد الحيطة والحذر.

ووفقا للتقرير فتكون درجات الحرارة القصوى المتوقعة لهذا اليوم على الساحل الغربي تميل للاعتدال حيث تتراوح ما بين (23 – 27) مْ، وتكون مرتفعة نسبيا على المناطق الشرقية والجنوبية ما بين (35 – 40) مْ، وتصل يوم الغد إلى(43) مْ، على الجنوب الشرقي.

والبحر يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب على طول الساحل الغربي هذا اليوم قد يصل إلى (3)أمتار.

طقس العيد

وتشير التوقعات الأولية مبدئياً بانخفاض نسبي في درجات الحرارة وتكاثر للسحب يومي الأحد والاثنين (يوم عيد الفطر المبارك) واستقرار في الطقس خاصة يوم الثلاثاء.