العرفي: الرئاسي غير قادر على تجميد مجلسي النواب والدولة

أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، أن ما يشاع عن عزم المجلس الرئاسي إصدار مراسيم بالتشاور مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز لتجميد عمل النواب والدولة غير قانوني وسيزيد من حالة الانقسام السياسي.

وقال العرفي في تصريحات صحفية له: “لا ندري سبب محاولة ويليامز اتخاذ هذه الخطوة التي لن تحدث، فالرئاسي الذي لم يستطع التعامل مع الاشتباكات التي شهدتها عدة مدن بصفته القائد الأعلى للجيش غير قادر على اتخاذ هذه القرار”.

وأضاف “إجراء الانتخابات يتطلب وجود حكومة قوية، والبرلمان شكل حكومة برئاسة فتحي باشاغا وهي ملتزمة بإجراء الانتخابات”.