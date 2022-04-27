خبير تونسي: علينا المحافظة على الموقف المحايد من الأزمة الليبية

أكد الخبير التونسي في الشأن الليبي، غازي معلى، أن مآل الصراع في ليبيا لم يتضح إلى الآن، مشيرا إلى أن الدولة التونسية عليها أن تحافظ على موقفها المحايد من الأزمة الليبية.

وقال معلى في تصريحات إذاعية له: “ليبيا تعيش حاليا فترة من الاضطراب السياسي والانقسام بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، فالانقسام تحول إلى شأن إقليمي خاصة بعد تصريح الرئيس الجزائري تبون بأنه لا يعترف سوى بحكومة الدبيبة، وفي المقابل مصر تدعم باشاغا”.

وأضاف “تونس إلى الآن موقفها محايد وعليها البقاء على نفس الموقف وانتهاج الحذر نظرا لعدم وضوح الرؤية في مستقبل هذا النزاع، فهي من مصلحتها أن تكون ليبيا دولة مستقرة دون التدخل في شأنها الداخلي وصراع الشرعيات”.

وتابع “70% من الشعب الليبي يعيش على الحدود التونسية و25% من الشعب التونسي يعيش على الحدود الليبية”.