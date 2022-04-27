بوزعكوك: تقرير صندوق النقد الدولي يحذر من تآكل قيمة الدينار الليبي وارتفاع الأسعار

ليبيا – وصف المحلل الاقتصادي خالد بوزعكوك التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بعنوان “التوقعات الاقتصادية العالمية 2022″ بـ”المخيف على الدينار”.

بوزعكوك أكد في تصريح لصحيفة” العين الإخبارية” أن التقرير يحذر من تآكل قيمة الدينار الليبي وارتفاع الأسعار ويساهم في تقليل المدخرات ومشتريات المواطن، كذلك مرتباتهم التي لا تتخطي 200 دولار وهي قيمة متدنية لمستوى المعيشي المتوسط في العالم.

وتابع: 3.7 معدل كبير مقارنة بالأعوام الماضية، مما يشير لمعاناة الشعب الليبي بسبب التضخم وزيادة الفجوة بين الشرائح في البلاد.

وشدد على أن هناك إشكالية في الاقتصاد الليبي، فأكبر كلفة في الأجور تشكل 86% من الناتج المحلي، بالإضافة لهشاشة الاقتصاد بالبلاد وإنتاجية المواطن تكاد تلامس الرقم صفر، مما يؤثر على الإيرادات السيادية في الدولة.

وكشف فشل سياسة الدعم في البلاد، فباستثناء الوقود تظل أسعار السلع الغذائية والعلاج باهظة الثمن للمواطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية