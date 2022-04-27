خبير إيطالي: ليبيا ليس لديها ما يكفي من النفط والغاز لتلبية الطلب الداخلي

أكد المحلل السياسي الإيطالي، ليوناردو بيلودي، أن الحرب في أوكرانيا في الأشهر الأخيرة أجبرت على تركيز النظر تجاه الشمال الشرقي مع تناسي أن المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تختفي بالتأكيد بل ازدادت حدة بسبب ما يحدث في الشمال.

وقال بيلودي: “إن هذه المشكلات قد يكون لها تداعيات في إيطاليا بسبب القرب الجغرافي، فالبعض اتخذ مواقف مختلفة في مختلف المنتديات الدولية بشأن الصراع الأوكراني فيما يتعلق بالاعتماد على استيراد النفط والغاز والقمح والاعتبارات ذات الطابع السياسي”، وفقاً لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

وأضاف “الوضع في ليبيا ليس الأفضل، حيث يبدو الأمر مفارقة، لكنها ليس لديها ما يكفي من النفط والغاز لتلبية الطلب الداخلي، فطرابلس تخسر في الأسابيع الأخيرة نحو 70 مليون دولار و400 ألف برميل من الإنتاج يوميا على خلفية إغلاق الموانئ”.

واعتبر أن المجتمع الدولي وفي المقام الأول الولايات المتحدة الأمريكية يركزون في الوقت الحالي على أوروبا الشرقية. كما قامت الدول المانحة القريبة تقليديا من شمال إفريقيا بتخفيض المنح، داعيا إيطاليا لملء هذا الفراغ، معتبراً أنها ليست مجرد مسألة أخلاقية إنسانية بل ضرورة حتمية للأمن القومي.