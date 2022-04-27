«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى بنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى شمالية شرقية، نشطة إلى قوية، على الساحل من زوارة إلى بنغازي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء تراوح سرعة الرياح بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع الموج إلى 3.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء قليلة السحب.

– الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 20 و30 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و3.25 متر.

– البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

– درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

– الرؤية متوسطة بسبب اضطراب البحر.