الارصاد تصدر تنبيه هام بشأن طقس مناطق شرق ليبيا

اصدر المركز الوطني للارصاد الجوية الليبية تنبيهاً هاماً بشأن طقس مناطق شرق ليبيا.

وقال المركز في تنبيه صادر عنه ونشره على الحساب الرسمي له في موقع فيسبوك، أن المركز يتوقع ان يشهد طقس غدا الخميس 28 ابريل 2022 تأثره بمنخفض جوي صحراوي مصحوب برياح نشطة قد تتجاوز في سرعتها احيانا 60 كم/ ساعة على مناطق شـــرق ليبيا مما تسبب في اثارة الاتربة والغبار وهبوط في الرؤية الافقية مع ارتفاع في درجات الحرارة على بعض المناطق.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تنخفض الحرارة مع عودة الاستقرار وتحسن الرؤية بدءا من مساء يوم الجمعة القادم, وعليه يرجو المركز اخذ الحيطة والحذر . والله اعــــلم.