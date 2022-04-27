تحذير من رياح مثيرة للأتربة على شرق ليبيا

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حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من حدوث رياح نشطة على مناطق شرق ليبيا ستتأثر يوم غد الخميس بمنخفض جوي صحراوي.

وذكرت الأرصاد، أن الرياح قد تتجاوز سرعتها أحيانا الـ60 كلم في الساعة، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الافقية مع ارتفاع في درجات الحرارة على بعض المناطق.

وتوقعت الأرصاد انخفاض الحرارة مع عودة الاستقرار وتحسن الرؤية من مساء يوم الجمعة.

وقالت الأرصاد، إن أغلب مناطق ليبيا تشهد اليوم رياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة خاصة على مناطق الشمال الشرقي والجنوب الشرقي.

ودرجات الحرارة القصوى المتوقعة لهذا اليوم على الساحل الغربي تميل للاعتدال حيث تتراوح ما بين (23 – 27) مئوية، وتكون مرتفعة نسبيا على المناطق الشرقية والجنوبية ما بين (35 – 40) مئوية، وتصل يوم الغد إلى (43) مئوية، على الجنوب الشرقي.