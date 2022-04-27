الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة على غالبية مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هبوب رياح نشطة السرعة على غالبية مناطق ليبيا مثيرة للأتربة خاصة على مناطق شرق ليبيا.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الأربعاء، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون بها السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة تصل أحيانا إلى 55 كم/س تتسبب في إثارة الأتربة على بعض المناطق، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 23 و27 درجة مئوية على غالبية المناطق الساحلية وما بين 29 و34 على مناطق الدواخل وتسجل انخفاضًا الخميس.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور شبورة مائية أخر الليل وفي الصباح الباكر علي طبرق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ومن المتوقع أن تكون قوية أحيانًا الخميس حيث تصل إلى 60 كم/س مما يتسبب في هبوط في الرؤية الأفقية، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 35 و39 درجة مئوية ولا تتجاوز 30 درجة على مناطق الجبل الأخضر.

وستشهد السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة ظهور بعض السحب العابرة، في حين تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 36 و 40 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا بسيطًا الخميس.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فستكون السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية خاصة الخميس، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 37 و40 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا الخميس كذلك.

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