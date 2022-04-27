الأرصاد تحذّر من رياح ترابية على شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن مناطق شرق ليبيا ستتأثر يوم غد الخميس بمنخفض جوي صحراوي مصحوب برياح نشطة قد تتجاوز سرعتها أحيانا (60) كلم/ ساعة على مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الافقية مع ارتفاع في درجات الحرارة على بعض المناطق.

وقال المركز، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع أن تنخفض الحرارة مع عودة الاستقرار وتحسن الرؤية من مساء يوم الجمعة. وعليه يرجى أخذ الحيطة والحذر.

وتشهد أغلب مناطق ليبيا اليوم رياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة خاصة على مناطق الشمال الشرقي والجنوب الشرقي.

أما درجات الحرارة القصوى المتوقعة لهذا اليوم على الساحل الغربي تميل للاعتدال حيث تتراوح ما بين (23 – 27) مئوية، وتكون مرتفعة نسبيا على المناطق الشرقية والجنوبية ما بين (35 – 40) مئوية، وتصل يوم الغد إلى (43) مئوية، على الجنوب الشرقي.

رياح نشطة

والبحر يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب على طول الساحل الغربي هذا اليوم وقد يصل إلى (3) أمتار. وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن التوقعات الأولية تشير مبدئياً بانخفاض نسبي في درجات الحرارة وتكاثر للسحب يومي الأحد والإثنين (يوم عيد الفطر المبارك) واستقرار في الطقس خاصة يوم الثلاثاء.

وريح شرقي إلى براني نشط إلى قوي على الساحل الممتد من زوارة إلى بنغازي تصل سرعته ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل الى (3.25) متر.

والساحل من رأس أجدير إلى سرت، السماء قليلة السحب. والريح شرقي إلى براني سرعته تتراوح ما بين (20 – 30) عقدة. وارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.50– 3.25) متر. درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مئوية، والرؤية متوسطة بسبب اضطراب البحر.

والساحل من الخليج إلى طبرق، السماء قليلة السحب، والريح شرقي إلى براني ويكون متغير الاتجاه على ساحل درنة وطبرق هذا اليوم وسرعته تتراوح ما بين (05 – 20) عقدة تصل إلى (25) عقدة على الساحل من الخليج إلى بنغازي.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 2.00) متر والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب. بينما درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مئوية.