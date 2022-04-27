سبها.. خطة أمنية لتأمين المدينة خلال عطلة عيد الفطر

اتفقت الأجهزة الأمنية بمدينة سبها على تسيير دوريات في شوارع المدينة لضبط الأمن والخارجين عن القانون، ووضع دوريات ثابتة عند مفترقات الطرق ومداخل ومخارج المدينة خلال عطلة عيد الفطر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأمني الموسع الذي عقد الثلاثاء بمديرية أمن سبها، برئاسة مدير الأمن محمد الأصفر، وحضور رؤساء المراكز والوحدات بالمديرية ورئيس جهاز الأمن الداخلي بالمدينة ومنسق الغرفة الأمنية بمنطقة سبها العسكرية، إلى جانب رئيسي جهاز المخابرات بالمدينة وفرع الشرطة السياحية بالمدينة.

وتم التشديد خلال الاجتماع، الذي خصص لمناقشة الأوضاع الأمنية بسبها؛ على ضرورة توخي الحيطة والحذر من الجماعات الإرهابية التي تستهدف مناطق جنوب ليبيا، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية على منصة فيس بوك.

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