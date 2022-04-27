«مكافحة الأمراض»: لا حالات وفاة بكورونا هذا الأسبوع

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع.

وقال المركز في تقريره الأسبوعي عن الوضع الوبائي في البلاد: “إن عدد حالات الإصابة المؤكدة 33 حالة بنسبة تقدر بـ2%، مقارنة بالأسبوع الماضي الذي سجّل 46 إصابة مؤكدة بنسبة تقدر بـ3%، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء لهذا الأسبوع 62 حالة”.

وأضاف التقرير “عدد المطعمين بالجرعة الأولى بلغ مليونين و214 ألفا و875 مطعّما، بينما بلغ عدد المطعمين بالجرعة الثانية أكثر من مليون و141 ألفا و34 مطعّما، وأن عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية بلغ أكثر من 97 ألفا و639 مطعما”.

ودعا المركز إلى الحرص على أخذ التطعيم الخاص بفيروس كورونا، وارتداء الكمامة، والتهوية الجيدة، والمحافظة على المسافات الآمنة في الأماكن العامة والأسواق خاصة.