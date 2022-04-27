«الكهرباء»: العمل على ربط دخول الوحدة الأولى بمحطة طبرق على دائرة التميمي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، العمل على ربط دخول الوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق الغازية على دائرة التميمي رقم «2».

وقالت الشركة في بيان مقتضب: «لا يزال العمل جار على ربط دخول الوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق الغازية بقدرة 185 ميغاوات على دائرة التميمي رقم 2».

– الانتهاء من تركيب توربينة الوحدة الأولى في محطة كهرباء طبرق

– شركة الكهرباء: تشغيل الوحدة الأولى بمحطة طبرق نهاية مايو

وفي فبراير، أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول نسبة إنجاز الأعمال المدنية في الوحدة الأولى بمحطة طبرق الغازية إلى 85%، متوقعة دخولها على الشبكة نهاية مايو المقبل.

وتضم محطة طبرق أربع وحدات بقدرة إنتاج إجمالية 740 ميغاوات، وبواقع 185ميغاوات لكل وحدة. وانطلق العمل بمشروع المحطة في 25 يونيو الماضي، حيث جرى صب طبقة النظافة الخرسانية لقاعدة العادم للوحدة الأولى بالمحطة في الخامس من شهر سبتمبر، ثم تثبيت توربينة الوحدة في 24 ديسمبر.

مباشرة الأعمال بمحطة طبرق الغازية، 27 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)

مباشرة الأعمال بمحطة طبرق الغازية، 27 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)

مباشرة الأعمال بمحطة طبرق الغازية، 27 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)