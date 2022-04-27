معيوف: أهالي الهلال النفطي رفضوا الاستجابة لطلب باشاآغا بفتح النفط إلا بعد تحقيق مطالبهم

ليبيا – قال المستشار الليبي في قطاع النفط والغاز عبد الجليل معيوف إنه من اليوم الأول لأحداث فبراير 2011 استطاع النفط الدخول لقلب السياسة في ليبيا.

معيوف وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن اقليم برقة همش من قبل نظام الرئيس الراحل معمر القذافي بالإضافة إلى عدم وجود عدالة في تقسيم دخل النفط.

وبين أن نظام القذافي سقط في إقليم برقة في أربعة أيام فقط، لافتًا إلى أنه ستظل قضية النفط هي المسألة المحورية في ليبيا، فليس من المعقول أن إقليم برقة يحتوي على 85 % من الحقول النفطية ولا يحصل على حقه في هذه الثروة.

وبين أن هذا يفسر رفض أهالي الهلال النفطي أمس الاستجابة لطلب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا إلا بعد تحقيق مطالبهم بتوزيع عادل وإقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميدالديبية وإقالة صنع الله، بالإضافة إلى التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز والاهتمام بالمناطق النفطية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية