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الحكومة الليبية تدين هجوم غدوة المسلح.. وتتعهد بدعم الجيش

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدانت الحكومة الليبية الهجوم المسلح على وحدات الجيش الليبي في الجنوب من قبل تنظيم داعش، والذي تم بمنطقة غدوة جنوب سبها في 25 أبريل الجاري.

وأضافت الحكومة الليبية في بيان صادر عنها، الثلاثاء، أنها لن تدخر جهدًا في دعم وحدات الجيش في أنحاء ليبيا كافة للتصدي لهذه المجموعات الإرهابية، داعية دول الجوار الليبي إلى ضرورة تنسيق الجهود وتفعيل الاتفاقيات الأمنية المشتركة للقضاء على تحركات هذه المجموعات.

وطالبت الحكومة الليبية البعثة الأممية بالتدخل والضغط على حكومة الوحدة لإيقاف التلاعب بأموال الليبيين، وضمان عدم وصولها إلى أيدي المجموعات المسلحة التي تستغل حالة الجمود السياسي للقيام بمزيد من الأعمال الإرهابية، بحسب ما جاء في البيان.

وكانت مصادر عسكرية قد أفادت بإحباط الجيش مخططًا لداعش للتسلل لبلدة غدوة، الاثنين، وشن هجوم فيها قبل أن تتمكّن قوات الجيش من صد المحاولة ومطاردة المتسللين والاشتباك معهم.

 

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قناة 218 الليبية

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