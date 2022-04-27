المسماري يحذر من انتشار السلاح غير الشرعي في طرابلس

بنغازي 27 أبريل 2022 (وال) _ قال الناطق الرسمي للقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء (أحمد المسماري)، أن تقاطع المصالح الدولية في ليبيا يشكل جزءًا كبيرًا من القوة القاهرة التي أعلنت عنها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأضاف المسماري، في حديثه مع صحيفة البيان الإماراتية ، أن الأزمة الحقيقية في ليبيا ليست سياسية بقدر ما هي أمنية، داعيًا إلى عدم العبث بإنجازات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، لافتًا إلى أن الجيش يحاول بقدر المستطاع الحفاظ على وقف إطلاق النار على الرغم من حالة الإنسداد التي تواجه اللجنة، كما أن الجيش يراقب الوضع بشكل عام ولا يسمح بالانفلات الأمني.

وأوضح أن الوضع في ليبيا خطير جدّا خاصة مع استمرار نهب المال العام من قبل المجموعات المسلحة في غرب البلاد، متهمًا (عبد الحميد الدبيبة) بالتواطؤ معها من خلال دعمها بالمال والمناصب خاصة في السلك الدبلوماسي.

و رأى الناطق العسكري أن الوضع في غرب ليبيا مرشح للإنفجار في أي لحظة في ظل سيطرة السلاح غير الشرعي على العاصمة، مشيرًٕا إلى أن سيطرة المجموعات المسلحة على القرار السياسي والتدهور السياسي في البلاد يؤثر في عمل الجيش الوطني في حربه على الإرهاب، كما أن وجودها إلى جانب المرتزقة على الأراضي الليبية؛ يهدد السلم والأمن ومخرجات الحوار السياسي. (وال _ بنغازي) ه ش

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