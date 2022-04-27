عون يرجح استئناف تصدير النفط خلال أيام – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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رجح وزير النفط والغاز محمد عون استئناف تصدير النفط خلال أيام، أن تم التواصل مع مغلقي المنشآت النفطية.

وأوضح عون في تصريحات لوكالة الأناضول التركية أنه يجري متابعة ومناقشة طلباتهم، معبرا عن أمله في أن يتم الاتفاق قريبا.

وذكر وزير النفط. أن إغلاق منشآت النفط كلف الدولة خسائر كبيرة، لافتًا إلى أنه لم يتم حصرها بعد.

وأكد أن الصمامات الرئيسية التي تضخ النفط مغلقة، ولا توجد إمكانية لتصدير أي كمية في الوقت الحالي.

ولفت عون إلى أن اللجنة تعمل على تجهيز تقرير شامل تحصر فيه إجمالي الخسائر الناجمة عن إغلاق النفط.

وقالت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إنها تشعر بقلق عميق من استمرار إغلاق النفط الليبي، الأمر الذي يحرم الليبيين من عائدات كبيرة.

وأضافت، في بيان للسفارة، إن إغلاق النفط يساهم في زيادة الأسعار، ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل في إمدادات المياه، ونقص في الوقود.

وأغلق عدد من المحتجين المنشأت النطفية منذ أكثر من أسبوع للمطالبة برحيل حكومة عبدالحميد الدبيبة. واحتجاجًا على الظروف الصعبة التي تعاني منها منطقة الهلال النفطي.