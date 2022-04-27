سفير ليبيا لدى غانا يؤدي اليمين القانونية أمام المنفي

أدى سفير ليبيا الجديد لدى جمهورية غانا، خميس بركة إبراهيم، اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قبل توجهه إلى الدولة الموفد إليها.

وأكد المنفي خلال مراسم أداء اليمين للسفير، أن مهمة تمثيله لليبيا في غانا «يجب أن تسهم في تعزيز علاقات ليبيا مع غانا»، فيما تعهد السفير بالعمل على تطوير علاقات ليبيا مع غانا بما يخدم مصلحة البلدين، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

– سفير ليبيا لدى جنوب أفريقيا يؤدي اليمين القانونية أمام المنفي

4 سفراء جدد لليبيا بالخارج يؤدون اليمين القانونية أمام المنفي

وفي العاشر من أبريل الجاري، أدى سفير ليبيا الجديد لدى جنوب أفريقيا، عبدالقادر النظيف، اليمين القانونية أمام المنفي، قبل توجهه إلى الدولة الموفد إليها.

وفي فبراير الماضي، أدى سفراء ليبيا الجدد الموفدون للعمل لدى كل من المملكة المتحدة وساحل العاج والعراق وغامبيا، اليمين القانونية أمام المنفي.