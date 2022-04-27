الحويج والغويل يتدارسان تفعيل صندوق موازنة الأسعار وإصلاح الدعم السلعي

التقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، محمد الحويج بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية في الحكومة سلامة الغويل.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن الوزارة، فقد أتى اللقاء لاستعراض الأوضاع الاقتصادية محليًا ودوليًا ومناقشة إمكانية تفعيل صندوق موازنة الأسعار ووضع برنامج لإصلاح الدعم السلعي بما يتوافق وهذه الأوضاع، وتنظيم أنشطة الاقتصاد وفق خطة التحول الرقمي.

وناقش الجانبان الخارطة الاستثمارية بخطة التنمية لحكومة تصريف الأعمال لتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع استثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقات المتجددة والنظيفة وتسخير الموارد الطبيعية بكافة المناطق لتحقيق التنمية المكانية.