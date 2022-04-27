الكاسح: ميزان القوة حاليًا يميل لصالح الجيش بعد إرسال تعزيزات لدعم قواته المتمركزة في الجنوب

ليبيا – رصد الخبير العسكري عبد الحميد الكاسح تطورًا في أداء الجيش خلال مواجهته للجماعات الإرهابية في الفترة الأخيرة، قائلًا: إن القوات هي التي باتت ترصد مسبقًا وتقوم بالمواجهة، فيما كان الأسلوب السابق أن الإرهابيين يبادرون باستهداف نقاط أمنية منتشرة على الطرق النائية، وثكنات مؤقتة للجيش في الجنوب.

الكاسح وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” قال: إن ميزان القوة حاليًا يميل لصالح الجيش بعد إرسال تعزيزات عسكرية برية وجوية لدعم قواته المتمركزة في الجنوب خلال معاركها ضد الإرهابيين وشبكات الجريمة المنظمة، التي تتحرك في حدود واسعة بين ليبيا وتشاد والجزائر والنيجر.

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