استمرار العمل لربط الوحدة الأولى لمحطة طبرق الجديدة على الشبكة

أخبار ليبيا 24

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، إن العمل لازال جاريا لربط دخول الوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق الغازية بقدرة 185 ميجاوات على دائرة التميمي رقم (2).

وسبق للشركة أن أكدت استمرار العمل بمشروع محطة طبرق الاستعجالي المكون.من أربع وحدات بقدرة إجمالية 740 ميغاوات بواقع 185 ميغاوات لكل وحدة إنتاجية.

وأكدت حرصها على استكمال المشروع حسب المدة الزمنية المخطط لها. وذكرت في وقت سابق أن نسبة الإنجاز للوحدة الثانية وصلت إلى 50 بالمائة.

وأكدت الشركة أنها سارعت بإقامة دورة تدريبية بمحطة الخمس لطاقم التشغيل والصيانة بمشروع طبرق الاستعجالي. ولفتت إلى أن الدورة التدريبية للمجموعة الأولى انتهت، والتحاق المجموعة الثانية سيكون يوم السبت القادم.

وقع عقد إنشاء المحطة في سبتمبر 2017 بين الشركة العامة للكهرباء وشركة متكا اليونانية، وذلك ضمن مساعي رفع كفاءة الشبكة الكهربائية. وبدأ العمل إنشاء المحطة طبرق الغازية في يونيو 2021.