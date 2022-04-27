جهاز المباحث الجنائية: ضبط شخص خطف شابا وعذبه حتى الموت بجنزور

أعلن جهاز المباحث الجنائية ضبط شخص يتبع إحدى كتائب ورشفانة بتهمة خطف شاب داخل استراحة بمنطقة الحشان بجنزور وتعذيبه حتى الموت.

وذكر جهاز المباحث الجنائية، في بيان له، أن أعضاء إدارة التحري والاستدلالات الجنائية بالجهاز تمكنوا من ضبط المدعو “ر م ا” مواليد 1992 ليبي الجنسية والمطلوب في واقعة قتل المجني عليه “ن ا ا” سنة (2015) بدائرة مركز شرطة صياد.

واضاف أن المتهم قام بخطف شاب وحجزه داخل استراحة بمنطقة الحشان بجنزور أذاقه فيها أسواء صنوف العذاب، حتى فارق الحياة وقام بعد ذلك برمي جتثه بالطريق العام، مشيرا إلى أنه لم يتم التبليغ على الواقعة بسبب أن الجاني كان يتبع أحد كتائب ورشفانة .

وتابع، أنه بالاستدلال مع المتهم اعترف بما نسب إليه كما اعترف بواقعتين اخرتين احداهما قيامه بخطف المدعو م_ر_ع مواليد 1998م واحتجازه ومن ثم اطلاق سراحه ، فيما كانت القضية الثانية بقيامه بالنصب علي المدعو ن_ف_ع في مبلغ مالي وقدرة (500) د.ل، حيث أحيل المعني مقبوضا عليه إلى النائب العام .