الفسي: هناك خطة لإعادة سيطرة الجماعة المقاتلة والإخوان على المشهد العسكري في ليبيا

ليبيا – رأى الناشط السياسي الليبي مجدي الفسي أنّ رجوع زعيم الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج في هذا التوقيت من قطر هو لـ “تنفيذ مخطط جديد يقوم على تأسيس تحالف جديد تقوده دول معادية للاستقرار، وتتحالف مع حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لضمان بقائه في السلطة.

الفسي وفي تصريحات لموقع “حفريات” قال: لم تكن عودة بلحاج وشعبان هدية، الملقّب “أبو عبيدة”، صدفةً؛ ففي يوم قدوم بلحاج شهدت طرابلس اشتباكات بين ميليشيات مؤدلجة وأخرى جهوية، وبعدها شهدت مدينة الزاوية اشتباكات لثلاثة أيام.

وأشار الناشط السياسي إلى أنّ أبو عبيدة ينحدر من مدينة الزاوية، وله صلة بالاشتباكات، ومن الواضح أنّ هناك خطة لإعادة سيطرة الجماعة المقاتلة والإخوان على المشهد العسكري، بعد تراجع نفوذهم خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف استمرار الفوضى التي تخدم مصالحهم.

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