الغويل: الإسلام السياسي لا فرق بينه وبين الجماعات المسيحية بأمريكا والأحزاب اليهودية في إسرائيل

رأى حافظ الغويل الباحث الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن ‏وصف الإسلام السياسي لا يجب أن يمنعه القانون، لأنه لا فرق بينه و بين الأحزاب المسيحية فى أوروبا والجماعات المسيحية السياسية فى أمريكا.

وقال «الغويل»، في تغريدة له عبر تويتر، «‏ما يسمى بالإسلام السياسي مش عيب ولا يجب أن يمنعه القانون، لا فرق بينه وبين الأحزاب المسيحية فى أوروبا والجماعات المسيحية السياسية فى امريكا المتمكنة من الحزب الجمهورى أو الأحزاب اليهودية الدينيه حتى فى إسرائيل».

واشترط قبول الأحزاب الدينية بأن تلتزم بالقانون ومبادئ الانتخابات، قائلا: «يجب تشجيعها، فذلك أفضل من قمعها ومحارابتها واضطرار الشباب الذي يريد التعبير عن مبادئ دينه فى السياسة أن لا يصبح أمامهم أي خيار إلا الجماعات المتطرفة».