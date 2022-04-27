مسعود: 7 آلاف عائلة مستفيدة من منحة المهجرين مقسمين بين المنطقة الشرقية والجنوبية

قال مدير التوعية والإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، خالد مسعود إن عدد العائلات المستفيدة من منحة المهجرين حوالي 7000 عائلة، مقسمين بين المنطقة الشرقية والجنوبية، وقد أحيلت إلى جزء منهم، ويجري العمل على إحالة البقية خلال اليوم الأربعاء ونهار الغد الخميس.

مسعود وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أكد أن المنحة عن 6 أشهر توزع على المصارف عبر مندوبين لأصحابها.

ونوه إلى أن العمل مستمر للانتهاء من منظومة الزوجة والبنات فوق 18 سنة، وستكون جاهزة بعد عيد الفطر.