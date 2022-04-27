أكاديميون ليبيون يشاركون في دراسة حول الأداء الأكاديمي للطلبة واعتمادهم على اليوتيوب أثناء جائحة كورونا

نشرت مجلة هيليون “Heliyon” المصنفة في الترتيب الأول Q1 بقاعدة بيانات سكوبس “SCOPUS” وبقاعدة ISI دراسة بعنوان: (توظيف تحليل SEM-ANN لفهم الأداء الأكاديمي للطلبة الجامعيين بالأردن واعتمادهم على اليوتيوب لقبول التعلم الإلكتروني أثناء جائحة كورونا) والتي قام بها الدكتور الليبي بكلية الاتصال جامعة العين مختار العريشي، رفقة مجموعة من الباحثين بينهم الدكتور الليبي عبدالكريم الزياني من كلية الاتصال الجماهيري جامعة أم القيوين.

وتطرقت الدراسة إلى استخدام التحليل الهجين ما بين (PLS-SEM) Partial Least Squares Structural Equation Modelling (نمذجة المعادلات الهيكلية للمربعات الصغرى الجزئية) و (ANN) ) Artificial Neural Networksالشبكات العصبية الاصطناعية) وسوفت وير الـ SPSS و Importance-performance map analysis (IPMA) (تحليل خريطة الأهمية والأداء) لفحص تأثير محتوى مقاطع فيديو اليوتيوب على عينة عشوائية (180 مفردة) من طلاب الجامعات الأردنية واتجاهاتهم السلوكية فيما يتعلق بقبول التعلم الإلكتروني في الأردن.

ووفقًا لتقييم كل من ANN وIPMA، كان توقع الأداء هو الأهم، أما من الناحية النظرية، تم تقديم العديد من التفسيرات من خلال النموذج المقترح فيما يتعلق بتأثير نية قبول التعلم الإلكتروني من محددات خدمة الإنترنت على المستوى الشخصي.

وتطابقت نتائج الدراسة إلى حد كبير مع البحوث السابقة في موضوع قبول تكنولوجية التعليم عن بعد أو الإلكتروني، والذي يشير إلى أن نية المبحوثين السلوكية في تبني التعليم الإلكتروني تتأثر بشكل كبير بتوقعات الأداء وتوقعات الجهد المطلوب لقبول هذه التقنية، عليه ساهمت الورقة في نظرية تبني التكنولوجيا، على سبيل المثال اليوتيوب في الأوساط الأكاديمية (مثلاً الجامعات) وخاصة في الأردن، حيث أظهر المبحوثين استعداداً كبيراً لتوظيف واعتماد التكنولوجيا الجديدة (التعليم عن بعد أو الإلكتروني) في تعليمهم. أخيراً، تم عرض النتائج ومناقشتها من خلال أطر نظريتين هما (TAM) نظرية الاعتماد على التكنولوجيا و (UTAUT) نظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا.