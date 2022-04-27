أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت مديرية أمن بنغازي، إنه تم القبض على شخص ينتمي لتشكيل عصابي، يمتهن السلب بقوة السلاح.

وكشفت المديرية في بيان لها، إنه عقب ورود معلومات لقسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي. مفادها تحديد هوية أحد الأشخاص ينتمي لتشكيل عصابي يمتهن السطو على المواطنين وسلب ممتلكاتهم ومركباتهم بقوة السلاح.

وتحصلت قوات الأمن على مقطع فيديو لكاميرات المراقبة، بإحدى المناطق، يُبين اعتداء أفراد هذا التشكيل على إمام مسجد. وهو يستقل سيارته نوع جيب وقاموا بمطاردته لغرض سلب مركبته. فقد تم تحديد هوية ومحل سكن الشخص المطلوب، وإعداد كمين محكم له تم ضبطه بمنطقة القوارشة.

وأضافت مديرية أمن بنغازي، إنه بالاستدلال معه، تبين انه يُدعى “أ ع ر” من مواليد 1995. وأعترف بما نُسب إليه وقيامه بأكثر من عملية سطو بهذه الطريقة.

كما أفاد بمعلومات عن الشخص الذي كان برفقة في عمليات السطو وجاري البحث عنه. وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة.

ويذكر أن هناك فوضى أمنية وتردي واضح في بنغازي، والكثير من المدن الليبية. وقد سجلت مديرية بنغازي خلال الأيام الماضية القبض على أكثر من تشكيل عصابي بتهم مختلفة.