بلدية بنغازي: نحذر من عدم إزالة المباني المخالفة على الطريق الدائري الخامس

وجه مجلس بلدية بنغازي تحذير للمواطنين، بضرورة إزالة المباني والمنشآت المخالفة على الطريق الدائري الخامس القاطع الممتد من شارع العروبة “جزيرة الطيارة” إلى شارع الجمهورية مفترق طريق المطار “المساكن”.

وذكرت اليلدية، في بيان لها، «نناشد المواطنين المخالفين بضرورة إزالة هذه المباني والمنشآت المخالفة، لمباشرة أعمال توسعة الطريق، وتنفيذ معالجة خط مياه الشرب في النقطة الواقعة بجانب طريق الجمهورية إلى شارع فلسطين.

وأكد مجلس البلدية أن جهاز الحرس البلدي بصدد تثبيت هذه المخالفات ومتابعتها مع الجهات الأمنية المختصة.