لم يتم تسجيل أي حالة وفاة

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا هذا الأسبوع .

وأوضح المركز الوطني في تقريره الأسبوعي عن الوضع الوبائي، أنّ عدد الحالات المؤكدة 33 حالة بنسبة تقدر بـ2%. مقارنة بالأسبوع الماضي الذي سجّل 46 إصابة مؤكدة بنسبة تقدر بـ3% .

وذكر المركز الوطني أن عدد المطعمين بالجرعة الأولى بلغ مليونين و214 ألفا و875 مطعّما. بينما بلغ عدد المطعمين بالجرعة الثانية أكثر من مليون و141 ألفا و34 مطعّما. وأن عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية بلغ أكثر من 97 ألفا و639 مطعما.

وبيّن المركز أن إجمالي حالات الشفاء لهذا الأسبوع 62 حالة. داعيا إلى الحرص على أخذ التطعيم الخاص بكوفيدـ19، وارتداء الكمامة، والتهوية الجيدة. والمحافظة على المسافات الآمنة في الأماكن العامة والأسواق خاصة.