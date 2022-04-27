القطراني يبحث أوجه الإستثمار الإيطالي الليبي

عقد نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية علي القطراني بحضور وزير الموارد المائية محمد دومة اليوم الاربعاء بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي إجتماعاً مع وفد من غرفة التجارة الليبية الإيطالية و المتمثلة في رئيس الغرفة التجارية الليبية الإيطالية جون فرانكو وادوارد رازتيلي وعمر الماقوري ممثل عن الإستثمار العسكري.

وناقش الطرفان أوجه الإستثمار الليبي الإيطالي والوقوف على بعض المشاريع المهمة مثل مشروع الطريق الرابط بين إمساعد و راس اجدير ومشروع إنشاء منطقة تجارية حرة في خليج البمبة، وربط المنطقة التجارية الحرة في خليج البمبة بالمنطقة التجارية الحرة بالكفرة عبر السكة حديدية.

وقد تم خلال هذا الإجتماع عرض المخططات و الدراسات الخاصة بمشروع المنطقة الحرة خليج البمبة، و الذي سيكون من المشاريع الإستثمارية الكبرى في ليبيا نظراً لأهمية الموقع الجغرافي للمنطقة ، الأمر الذي سيساهم في توفير فرص عمل للعناصر الوطنية.

كذلك شدد القطراني على أهمية إستكمال المشاريع السكنية المتوقفة و ضرورة إنجازها بأقرب وقت ممكن والتي ستسهم بشكل كبير في حل مشكلة السكن.

كما نوه القطراني على أن هذا الإجتماع يأتي ضمن جهود الحكومة الليبية التي تسعى لتنويع مصادر الدخل القومي ، وجعل ليبيا وجهة للمستثمرين من كافة الدول الشقيقة والصديقة .