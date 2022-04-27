“الرئاسي”: الحداد قدّم إحاطة شاملة لإعداد جيش منظم

التقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الأربعاء رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

وقال البيان إن الحداد قدم إحاطة شاملة عن الوضع العسكري والنواحي التنظيمية لعمل الأركانات النوعية والمناطق والوحدات العسكرية بهدف إعداد جيش منظم ومؤهل قادر على حماية الوطن.

واستعرض الفريق الحداد خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية، وفق البيان.

بدوره أكد المنفي دعمه الكامل لرئاسة الأركان العامة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، ومساهمتها في بسط الاستقرار في كل مناطق ليبيا، على حد قول البيان.