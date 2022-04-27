المركزي يعلن عن وصول 67 مليون إلى مطار بنينا

العنوان – بنغازي

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي عن وصول شحنة السيولة الثانية عشر لمطار بنينا بمدينة بنغازي.

وأضاف الفريق بحسب صحيفة صدى الاقتصادية أن الشحنة بقيمة 67 مليون دينار ، ليتم توزيعها على فروع المصارف بالمنطقة الشرقية.

وأكد فريق السيولة في المركزي أنه بهذه الشحنة، وصل إجمالي الشحنات المرسلة منذ بداية شهر رمضان المبارك 935 مليون دينار.

وذكر أن الشحنة تأتي في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية بكافة مناطق ليبيا وفي إطار التنسيق بين مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي.