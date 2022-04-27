منظمة إنسانية تعلن عن فقد 12 مهاجرا غير قانوني قبالة الساحل الليبي

قالت منظمة إنقاذ المتوسط غير الحكومية إن أثر 12 مهاجرا غير قانوني فقد قبالة الساحل الليبي. وبينت أن المفقدوين كانوا على متن زورق مطاطي محمل فوق طاقته، حيث تم تقديم النجدة له من قبل سفينة تابعة لها هي «أوشن فايكينغ»، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأضافت المنظمة أن السفينة أنقذت 94 مهاجرا، بينهم امرأتان و47 قاصرا غير مصحوبين بذويهم وطفل بعمر سنة واحدة. كما أشارت إلى وقوع حادث أدى إلى سقوط 15 مهاجرا في المياه، «ثلاثة منهم فقط تمكنوا من الصعود على متن السفينة، وربما غرق الآخرون

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