حكومة باشاغا تستنكر الهجمات الإرهابية

أخبار ليبيا 24 – خبر

استنكرت حكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب الهجمات الإرهابية التي استهدفت منطقة غدوة جنوب مدينة سبها من قبل داعش .

ودعت الحكومة دول الجوار كافة إلى ضرورة تنسيق الجهود المشتركة للقضاء على تحركات المجموعات الإرهابية. مشددة على ضرورة تدخل البعثة الأممية للضغط على حكومة الوحدة بإيقاف التلاعب بموارد الشعب الليبي.

ووجهت الحكومة تنبيها للدول المتدخلة في الشأن الليبي بأنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام غل يدها عن استلام مقراتها. في العاصمة طرابلس وأن صبرها لن يطول عما يتعرض له الوطن من مخاطر أمنية وسياسية تحدد وحدته.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة. كشفت الإثنين أن الوحدات العسكرية باللواء طارق بن زياد المعرز اشتبكت مع مجموعات تتبع لتنظيم الدولة “داعش” بمنطقة غدوة.

وأوضحت الشعبة أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة عنصرين من التنيم الإرهابي, مؤكدة أن الاشتباك وقع بعد رصد وحدات الاستطلاع باللواء تحركات لهذه المجموعات الإرهابيـة.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن الوحدات العسكرية قامت بتطويق لكامل المنطقة. ويجري تمشيط المنطقة للقبض على ما تبقى من هذه الجماعات.