بن شرادة: السفارة الأمريكية هي المتحكمة في مؤسسة النفط

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة إن تصريحات السفارة الأمريكية حول قطاع النفط كلام مكرر منذ عام 2013، وهي تتعمد افتعال الأزمات في ليبيا.

وأضاف بن شرادة في تصريحات صحفية أن استئناف الإنتاج وفتح الحقول النفطية جرى باتفاق رئيس الحكومة فتحي باشاغا مع المحتجين والسفارة تحاول أن تظهر على أن هي من فتحت النفط.

وتابع: الليبيون لا يملكون اليوم السلطة على مؤسسة النفط، والمتحكم فيها السفارة الأمريكية وعدد من السفارات الأجنبية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعربت عن قلقها من استمرار إغلاق النفط، ودعت القادة الليبيين لإنهائه على الفور.

ونشرت السفارة الأمريكية بيانا قالت فيه إنّ الإغلاق يضر بالليبيين في جميع أنحاء البلاد وله تداعيات على الاقتصاد العالمي، لافتة إلى قرارات مجلس الأمن التي تحمي المؤسسة الوطنية للنفط .

وأوصت الولايات المتحدة بإخضاع الإيرادات النفطية للمراقبة والإشراف، إلا أن المسؤولين الليبيين قرروا تحويل المزيد من المبالغ، وقالت: قدمنا المشورة بشأن إنشاء آلية مالية ليبية لمعالجة كيفية إنفاق عائدات ليبيا ومنع تحويل الأموال لأغراض سياسية حزبية يمكن أن تقوض السلام.