باشاغا يطالب صنع الله بإبقاء إيرادات النفط ضمن حسابات المؤسسة النفطية

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، على جهود الحكومة الليبية لإنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط، لما لهذا الأمر من ضرر جسيم على المركز المالي للدولة الليبية، وكذلك للبنية التحتية للقطاع النفطي.

وأشار باشاغا في خطاب وجهه إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إلى أن الحكومة الليبية أجرت اتصالات عاجلة وموسعة مع عديد الأطراف، وزارت منطقة الهلال النفطي واستمعت لمطالب المحتجين الذين أبدوا اعتراضهم على آليات التصرف ‏ في أموال الإيرادات النفطية، وعلى غياب الشفافية في توزيع وتوظيف وإدارة تلك الأموال دون أي سند قانوني.

وشدد باشاغا على ضرورة إيجاد آليات محددة تضمن الاحتفاظ بالإيرادات النفطية بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط، وعدم إحالتها حتى اعتماد قانون الميزانية من قبل مجلس النواب.

كما أكد باشاغا على السعي الحثيث لحكومته لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، مؤكداً استعدادها الكامل لإتمام كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة باعتماد الآليات المتعلقة بحفظ الإيرادات النفطية، وضمان حُسن إدارتها وعدم توظيفها واستغلالها سياسياً.

وختم باشاغا بالطلب من صنع الله إرسال مقترحات عاجلة بشأن الآلية اللازمة لحفظ الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية، وبما يكفل إنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط، مع ضمان استمرار صرف المرتبات واستمرار الصرف على الباب الرابع حفاظاً على مصلحة المواطن، كما جاء في البيان.

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