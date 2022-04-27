الحويج يوعز بإنشاء أسواق تجارية في أبو سليم وتاجوراء

أوعز وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج، بإنشاء أسواق تجارية في أبو سليم وتاجوراء لتوزيع السلع الغذائية والخدمات وحصر ورقمنه الأنشطة التجارية بطرابلس بحضور رئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس وفق بيان صادر عن الوزارة.

وأضاف البيان أن هذه الأسواق ستقام تحت إشراف وتنظيم جهات الاختصاص بمشاركة القطاع الخاص، مؤكداً ضرورة التنسيق بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ومراقبات الاقتصاد والتجارة ببلديات طرابلس الكبرى لحصر ورقمنه الأنشطة الاقتصادية والتجارية بطرابلس الكبرى في المرحلة الأولى، والعمل على تنظيم المشروعات المتناهية الصغر وأنشطة الأسر المنتجة والباعة المتجولين وإصدار تراخيص خاصة بها”.

وأضاف أنه تم التشديد على متابعة الشركات والمصانع المحلية وسير العمليات الإنتاجية وتصنيفها وفق التزامها بتوجيهات الوزارة وكافة جهات ذات الاختصاص حول الطاقة الإنتاجية وتوفر منتجاتها بالسوق المحلي وحرصها على استقرار الأسع

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