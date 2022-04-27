باشاغا يدعو صنع الله إلى إحالة  مقترحاته حول الحفاظ على إيرادات النفط لإنهاء إقفاله

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وجه رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا خطابا إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله طالبه فيه و”بشكل عاجل” إحالة مقترحاته بشأن الآليات اللازمة لحفظ وصيانة الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية وبما يكفل إنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط.

وشدد باشاغا في رسالة خاطب فيها صنع الله، على ضرورة ضمان استمرار صرف المرتبات.. وما في حكمها وكذلك استمرار الصرف على الباب الرابع حفاظًا على مصلحة المواطن.

وأطلع باشاغا صنع الله على الإجراءات المتبعة من حكومته لإنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط.. والتي نشرها المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، عبر فيسبوك.

وأكد باشاغا أن حكومته قامت بإجراء تواصلات عاجلة وموسعة مع عديد الأطراف وزيارة منطقة الهلال النفطي والاستماع لمطالب المحتجين.. مشيرًا إلى أنهم أبدوا اعتراضهم على آليات التصرف في الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية.. وغياب الشفافية وتوزيع وتوظيف وإدارة تلك الأموال دون أي سند قانوني في المصروفات.

وأيضا أكد باشاغا أن حكومته تبذل مجهودات لإنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط لما لها من ضرر جسيم على المركز المالي للدولة الليبية.. وكذلك للبنية التحتية للقطاع النفطي، وتسعى بشكل حثيث لاستئناف إنتاج وتصدير النفط.

وشدد باشاغا على ضرورة التوافق على آليات محددة ومنضبطة تضمن الاحتفاظ بالإيرادات النفطية بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.. وعدم إحالتها حتى إصدار قانون الميزانية من قبل مجلس النواب، لأن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة المسؤولة على إنتاج وتصدير النفط وتحصيل إيراداته.

وأكد باشاغا استعداد الحكومة الليبية الكامل لإتمام كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة باعتماد الآليات المتعلقة بحفظ وصيانة الإيرادات النفطية.. وضمان حسن إدارتها وعدم توظيفها واستغلالها سياسيًا.