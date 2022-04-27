الحكومة الليبية تستنكر الهجمات الإرهابية في غدوة وتدعو لضرورة تنسيق الجهود المشتركة للقضاء على تحركات المجموعات الإرهابية

استنكرت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا الهجمات الإرهابية التي استهدفت منطقة غدوة جنوب مدينة سبها من قبل داعش .

ودعت الحكومة دول الجوار كافة إلى ضرورة تنسيق الجهود المشتركة للقضاء على تحركات المجموعات الإرهابية، مشددة على ضرورة تدخل البعثة الأممية للضغط على حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية بإيقاف التلاعب بموارد الشعب الليبي.

ووجهت الحكومة تنبيها للدول المتدخلة في الشأن الليبي بأنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام غل يدها عن استلام مقراتها، في طرابلس وأن صبرها لن يطول عما يتعرض له الوطن من مخاطر أمنية وسياسية تحدد وحدته.