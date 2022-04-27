الشركسي: الكبير لا يريد توحيد المركزي بل يريد المماطلة لعدم إنهاء حكمه

اتهم عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بالسعي وراء محاولات إفشال توحيد المصرف المركزي.

وقال «الشركسي»، في منشور له عبر فيسبوك، «لا أعتقد أنّ الإتحاد الأوروبي استغرق توحيده المدة التي استغرقها الصديق الكبير لتوحيد المركزي ليبيا».

وأضاف «الكبير أراد الوقت وليس التوحيد، هذا الكبير لا يريد توحيد المركزي لأن التوحيد سيُنهي حكمه، بل يريد المماطلة فقط».

واختتم بقوله، «‏سيحارب الكبير التوحيد بنفس الشراسة التي حارب بها التغيير لأنّ نتيجة التوحيد والتغيير واحدة إنهاء سطوته على البنك المركزي التي استمرت لعشرية سوداء بالفعل».