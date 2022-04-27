مطالبة البعثة الأممية بإيقاف تلاعب حكومة الدبيبة بموارد الليبيين.. الحكومة الليبية تستنكر الهجوم الإرهابي على منطقة غدوة

العنوان- سبها

أعلنت الحكومة الليبية استنكارها وإدانتها للمحاولة الإرهابية بمنطقة غدوة واصفة إياه بـ “المحاولة الجبانة” في الأيام المقدسة للمسلمين من شهر رمضان المبارك.

وقالت الحكومة في بيان لها أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا لن تذخر جهدا في دعم وحدات الجيش الليبي في جميع مناطق ليبيا لتعزيز قدراتها في التصدي للمجموعـات الإرهابية وتأمين المدن والمناطق.

ودعت الحكومة الليبية كافة دول الجوار إلى ضرورة تنسيق الجهود المشتركة للقضاء على تحركـات هذه المجموعات الإرهابية وتفعيل الاتفاقيات الأمنية المشتركة.

وقالت الحكومة في بيانها: “في الوقت الذي يتم التلاعب فيه بالموارد المالية للشعب الليبي من الحكومة المنتهيـة الولاية عبر منحها للمجموعات المسلحة الغير شرعيـة، تواصـل وحدات الجيـش الليبي المرابط في مناطق الجنوب حربيها المفتوحـة ضـد التنظيمات الإرهابية، حيث تصدت لمجموعـات تتبـــع تنظيـــم داعش الإرهابي الاثنين الماضي والتي حاولت التسلل والقيام بهجوم مسلح لترويع الأمنين بمنطقة غدوة الواقعة جنوب مدينة سبها 60 كيلومتر”.

وفي سياق منفصل شددت الحكومة الليبية على ضرورة تدخل البعثـة الأممية بالضغـط على الحكومة منتهية الولاية بإيقاف التلاعـب بـمـوارد الشعـب الليبي المالية وضمان عدم وصولها للمجموعات المسلحـة التي تستغـل حـالة الجـمود السياسي والقيام بمزيد من الأعمال الإرهابية.

ونبهت الحكومة الليبية الدول المتدخلة في الشأن الليبي بأنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام غل يدها عن استلام مقراتها بالعاصمة طرابلس، لافتة أن صبرها لن يطول أمام ما يتعرض له الوطـــن من مخاطر سياسية وأمنيـة تهـدد وحدته وسيادته.