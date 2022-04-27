رئيس الحكومة يقرر منح إجازة لكافة موظفي الدولة من يوم 28 أبريل إلى 5 مايو

أصدر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، قرار رقم (5) لسنة 2022، بشأن عطلة عيد الفطر ومنح إجازة.

باشاغا، وفي قراره الذي طالعته قناتنا، قال: “بموجب القانون رقم 5 لسنة 2012 بشان العطلات الرسمية، تحدد أيام عطلة عيد الفطر المبارك من الأول إلى الثالث من شهر شوال من العام 1443 هجري، ويمنح لكافة الموظفين والعاملين إجازة غير مخصومة من رصيد إجازاتهم عن العمل ابتداء من يوم الخميس الموافق 28 أبريل إلى الخميس الذي يليه الموافق 5 مايو 2022”.

وفي مادته الثانية، نص القرار على أن تستثنى من أحكام هذا القرار المؤسسات الأمنية والمؤسسات ذات الخدمات الحيوية والإنسانية، مع حفظ حقوق العاملين بها من الحصول على مقابل عمل تلك الأيام وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 بشان إصدار قانون علاقات

العمل.

وشدد القرار في مادته الأخيرة على ان يعمل به من تاريخ صدوره.