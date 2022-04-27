الحويج والعابد يبحثان توفير فرص عمل واستقطاب أصحاب الأفكار الريادية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج ووزير العمل علي العابد خلق فرص عمل للباحثين المدرجين بالوزارة، وذلك ضمن الخارطة الاستثمارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب توائم متطلبات سوق العمل والمشاريع المستهدف إقامتها بكافة القطاعات.

وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك بأن اللقاء ناقش آلية التعاون في استقطاب أصحاب الأفكار الريادية في دعم سوق العمل، من خلال حاضنات ومراكز الأعمال بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة الذي يوفر الدعم الفني اللازم، منها الحاضنة التكنولوجية التي تعمل على التحول الرقمي وتعزيز اقتصاد المعرفة.

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وأشار البيان إلى الاتفاق على تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي الاقتصاد والتجارة والعمل بشأن برامج تأهيل وتدريب للباحثين تناسب متطلبات سوق العمل وخلق فرص لهم، من خلال المشاريع المستهدف تنفيذها ضمن الخارطة الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل بعيداً عن الوظيفة الحكومية، إضافة إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية والخدمية والعمالة الوافدة، بما يسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.